استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD.