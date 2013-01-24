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استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات
يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
اعمد إلى إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth بسهولة تامة بفضل تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر فوق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC على منطقة NFC في مكبر الصوت بهدف تشغيل هذا الأخير وبدء الأقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.
يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.
تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.
يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً عميقاً من نظام صندوق مكبرات صوت صغيرة، ويختلف نظام صندوق مكبرات الصوت هذا عن نظام صندوق مكبرات الصوت التقليدي من ناحية إضافة أنبوب جهير تتم محاذاته صوتياً في اتجاه مضخم الصوت لتحسين تحويل الترددات المنخفضة للنظام. فتكون النتيجة جهير أكثر عمقاً وإحكاماً وأقل تشويشاً. ويعمل النظام عن طريق ترديد صدى كتلة الهواء في أنبوب الجهير لتهتز مثل مضخم الصوت التقليدي. وبجمع ذلك مع استجابة مضخم الصوت، يعمل النظام على توسيع التردد المنخفض الإجمالي للأصوات لإنشاء بعد جديد كلياً لجهير عميق.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.
تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.
صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.
تشغيل الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
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