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جهاز صوت CD

AZ700T/98
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
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    جهاز صوت CD

    AZ700T/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

    يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز صوت CD

    استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

    يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

    يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز صوت CD

    استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

    يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD. إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

      • ميزة NFC وتقنية Bluetooth®‎
      • USB Direct
      • 12 واط
      شغّل الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك الذكي عبر تقنية Bluetooth™‎

      شغّل الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك الذكي عبر تقنية Bluetooth™‎

      يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية الممكّنة لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC.

      إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية الممكّنة لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC.

      اعمد إلى إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth بسهولة تامة بفضل تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر فوق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC على منطقة NFC في مكبر الصوت بهدف تشغيل هذا الأخير وبدء الأقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.

      يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً قوياً وعميقاً

      يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً قوياً وعميقاً

      يوفر نظام مكبر الصوت العاكس للجهير صوتاً جهيراً عميقاً من نظام صندوق مكبرات صوت صغيرة، ويختلف نظام صندوق مكبرات الصوت هذا عن نظام صندوق مكبرات الصوت التقليدي من ناحية إضافة أنبوب جهير تتم محاذاته صوتياً في اتجاه مضخم الصوت لتحسين تحويل الترددات المنخفضة للنظام. فتكون النتيجة جهير أكثر عمقاً وإحكاماً وأقل تشويشاً. ويعمل النظام عن طريق ترديد صدى كتلة الهواء في أنبوب الجهير لتهتز مثل مضخم الصوت التقليدي. وبجمع ذلك مع استجابة مضخم الصوت، يعمل النظام على توسيع التردد المنخفض الإجمالي للأصوات لإنشاء بعد جديد كلياً لجهير عميق.

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

      جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

      جهاز تحكم عن بعد عملي لمزيد من الراحة

      مع جهاز التحكم عن بعد العملي الذي يضمن الحصول على راحة أكبر بسهولة، كل ما عليك فعله هو الجلوس والاسترخاء.

      استمتع بمزيد من الموسيقى مع راديو FM الرقمي الذي يتضمّن 20 إذاعة محددة مسبقًا

      استمتع بمزيد من الموسيقى مع راديو FM الرقمي الذي يتضمّن 20 إذاعة محددة مسبقًا

      قرص مضغوط مع 20 مساراً قابلاً للبرمجة

      تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.

      وصلة سماعة رأس استيريو لاستمتاع أفضل بموسيقى ذات طابع شخصي

      صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        • قرص مضغوط
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        أوضاع تشغيل الأقراص
        • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
        • بحث الألبوم التالي/السابق
        • البحث عن المسار التالي/السابق
        • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        هوائي
        هوائي FM

      • الصوت

        نظام الصوت
        استيريو
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (رقمي)
        قوة الإخراج
        12 واط كحد أقصى

      • مكبرات الصوت

        عدد السماعات المضمنة
        2
        الطبقة المحيطة بنوافذ السماعة
        معدنية

      • إمكانية الاتصال

        USB
        مضيف USB
        مقبس سماعة الرأس مقاس 3,5 مم
        نعم
        منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
        نعم

      • الراحة

        نوع شاشة العرض
        شاشة LCD
        نوع المحمّل
        أعلى

      • الطاقة

        نوع البطارية
        حجم D ‏(LR20)‏
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        6
        نوع الطاقة
        محول تيار متردد/مستمر

      • الملحقات

        جهاز تحكم عن بعد
        نعم
        سلك الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        نعم
        الكفالة
        كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        435 x‏ 271 x‏ 170  ملليمترًا
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        469 x ‏197 x ‏201 مم
        وزن المنتج
        2.9  كلغ
        الوزن مع التغليف
        4,11  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتردد
      • دليل المستخدم
      • شهادة الضمان

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