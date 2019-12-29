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تم إيقافه

جهاز صوت CD

AZ700T/98

استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD.

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استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت

  • ميزة NFC وتقنية Bluetooth®‎

  • USB Direct

  • 12 واط

إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية الممكّنة لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC.

إقران عبر Bluetooth بلمسة واحدة في الهواتف الذكية الممكّنة لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC.

اعمد إلى إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth بسهولة تامة بفضل تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر فوق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC على منطقة NFC في مكبر الصوت بهدف تشغيل هذا الأخير وبدء الأقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.

استمتع بمزيد من الموسيقى مع راديو FM الرقمي الذي يتضمّن 20 إذاعة محددة مسبقًا

استمتع بمزيد من الموسيقى مع راديو FM الرقمي الذي يتضمّن 20 إذاعة محددة مسبقًا

قرص مضغوط مع 20 مساراً قابلاً للبرمجة

تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.