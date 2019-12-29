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تم إيقافه
AZ700T/98
استمتع بالموسيقى القوية لاسلكيًا أينما ذهبت
يشكّل جهاز الصوت المحمول والمزوّد بقرص CD من Philips نظامًا صوتيًا قويًا يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. استمتع بالموسيقى التي تحبّها بفضل اتصال NFC اللاسلكي بلمسة واحدة، لإمكانية إقران عبر Bluetooth بدون مجهود، أو شغّل الموسيقى عبر USB وCD وMP3-CD.
ميزة NFC وتقنية Bluetooth®
USB Direct
12 واط
اعمد إلى إقران الأجهزة المزوّدة بـ Bluetooth بسهولة تامة بفضل تقنية NFC (الاتصال بالحقل القريب) بلمسة واحدة. ما عليك سوى النقر فوق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الممكّن لاستخدام الاتصال بالحقل القريب NFC على منطقة NFC في مكبر الصوت بهدف تشغيل هذا الأخير وبدء الأقران عبر Bluetooth وتشغيل الموسيقى.
تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.
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