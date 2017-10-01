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جهاز صوت CD

AZ1852/98

صوت رائع للموسيقى المحمولة

يمنحك جهاز صوت Philips CD متعة الموسيقى المتواصلة. يمكنك نسخ الأقراص المضغوطة على الكمبيوتر وتحويل برامج الراديو والأشرطة المفضلة إلى تنسيق MP3 بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يحتوي الجهاز على محرك أقراص USB Direct لإضفاء المزيد من متعة الموسيقى المحمولة.

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صوت رائع للموسيقى المحمولة

  • نسخ متعدد المصادر

  • USB

  • الشريط

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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