المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • اللقطة الأحادية للمنتج
  • اللقطة الأحادية للمنتج

Philipsفلتر الاستحمام

AWP1775WH/56

مياه نظيمة لاستحمام منعش

فلتر صغير للدش يمنحك تجربة مريحة ومنعشة عبر التخلص من الكلور المتراكم والمواد الملوثة.

عرض جميع المزايا

إزالة الكلور والمواد الملوثة

مياه نظيمة لاستحمام منعش

  • أبيض عاجي

  • 8 لترات/الدقيقة

تدفق التحلل الحركي (KDF) معتمد بحسب شركة NSF لإزالة الكلور والشوائب

تم تصنيع الفلتر من مادة تعالج تدفق التحلل الحركي (KDF) المعتمد من شركة NSF والتي يمكنها إزالة الكلور والشوائب المتراكمة مثل الصدأ والرواسب، حتى تتمتّع باستحمام مريح ومنعش بالمياه النظيفة.

يوفّر التدفق العالي للمياه تجربة استحمام ممتعة

تدفق كثيف وسلس للمياه يبلغ 8 لترات في الدقيقة لتجربة استحمام ممتعة.

مواد لا تسبب الحروق لضمان الاستخدام الآمن

يتكون الهيكل من مواد لا تسبب الحروق تتكيف تمامًا مع درجة حرارة المياه الساخنة من سخانات المياه التقليدية، ما يضمن الاستخدام الآمن.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.