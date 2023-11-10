مواد لا تسبب الحروق لضمان الاستخدام الآمن

يتكون الهيكل من مواد لا تسبب الحروق تتكيف تمامًا مع درجة حرارة المياه الساخنة من سخانات المياه التقليدية، ما يضمن الاستخدام الآمن.