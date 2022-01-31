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  • مفهوم جديد للمياه المعبأة مفهوم جديد للمياه المعبأة مفهوم جديد للمياه المعبأة

    موزّع مياه

    ADD4970WHS/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مفهوم جديد للمياه المعبأة

    يأتي موزّع المياه المعبأة هذا الذي يمكن وضعه على الأرض مزوّدًا بوظيفة التعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية وLED التي تقضي على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة** لضمان الحصول على مياه نظيفة.

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    موزّع مياه

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    مفهوم جديد للمياه المعبأة

    تقضي الأشعة فوق البنفسجية على 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة**

    • تحميل القارورة من الأسفل
    • ثلاث فوهات
    • الأشعة فوق البنفسجية

    تقضي الأشعة فوق البنفسجية وتقنية LED على 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة**

    نظرًا إلى عدم وجود الكلور، تميل الجراثيم إلى النمو في المياه الراقدة داخل القارورة أو خزان المياه الباردة. لذلك، قمنا بتزويد خزان المياه الباردة بتقنية الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED المتطورة للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا**. يتم تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED لمدة ساعة واحدة بعد توصيل الموزّع بمصدر الطاقة، وهو يعمل لمدة ساعة واحدة كل ساعتين للحرص على أن تكون المياه نظيفة.

    ضاغط لتبريد المياه بفعالية

    تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.

    مساحة توزيع عريضة تتلاءم مع أحجام مختلفة من الحاويات

    تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.

    أنبوب مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 على شكل Z

    يتميّز أنبوب المياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بأنه مقاوم للصدأ، ويساعد تصميمه على شكل Z في الوصول إلى قاع القارورة بحيث لا تتبقى فيها أي كمية مياه.

    قفل الأطفال لتفادي الحروق الناتجة من المياه الساخنة

    يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      الجهد الكهربائي والتردد
      220 فولت-240 فولت تقريبًا، 50 هرتز/60 هرتز
      درجة حرارة المياه الباردة
      10  درجة مئوية
      درجة حرارة المياه الساخنة
      90  درجة مئوية

    • الطاقة

      التبريد
      85 واط
      التسخين
      500 واط

    • بلد المنشأ

      جهاز توزيع المياه
      الصين

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