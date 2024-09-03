AC4220/12
أفضل جهاز تنقية لدينا. يتميز بالهدوء وتوفير الطاقة.
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل، أكثر هدوءًا الآن بنسبة 35%! يوفر التصميم ذو المروحتين لدينا قوة أكبر في شكل صغير الحجم، لتنقية حتى المساحات الكبيرة في دقائق. فمع تصميمها الأنيق، واستخدامها منخفض الطاقة، وتحكمها الذكي من خلال التطبيق، فإنها تتناسب تمامًا مع منزلك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة تضاهي مرة ونصف قوة المنتجات التي بالحجم نفسه (1)، بفضل التصميم المبتكر ذي المروحتين. مع التنقية القوية التي تبلغ 600 متر مكعب/الساعة (معدل تسليم هواء نظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع المساحات الكبيرة التي تصل إلى 156 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 5 دقائق (3).
تنقية رباعية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، ومرحلة الكربون النشط المضاعفة التي تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
استمتع بمستوى ضجيج أقل بنسبة 35% مع تقنية SilentWings (5). يضمن تصميم شفرة المروحة لدينا، المستوحى من الطيران الصامت للبوم، تنقية هادئة تصل إلى 15 ديسيبل (A). حتى عند السرعة القصوى، تكون أكثر هدوءًا من المحادثة العادية. (6)
حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99.99% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسة من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (7)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (8). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (9)، وبكتيريا المكورة العنقودية (10)، و99.99% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (11).
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 96% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (12): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين من تلوث الصناعة والمرور أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزونًا.
استمتع بهواء أنقى مع الحفاظ على خفض فاتورة الطاقة. فعند أقصى قوة، يستخدم جهاز تنقية الهواء 54 واط فقط، وهو أقل من الطاقة التي تستهلكها المصابيح التقليدية.
تمسح تقنية AeraSense الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات والغازات. وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.
أقرِن جهاز التنقية الخاص بك بتطبيق Air+ لتتبع جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد في الجهاز. اختر وضع Auto+ في التطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع روتينك، ما يقلل من الصوت واستخدام الطاقة.
جدولة ذكية تتناسب مع روتينك. اختر Fresh Wake-up لزيادة سرعة التنقية تدريجيًا قبل وقت الاستيقاظ المحدد. في الليل، تُنظِّف خاصية Fresh Bedtime غرفتك تمامًا قبل أن تذهب إلى السرير، وتستقبلك بضوء ليلي دافئ ومريح.
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (13)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله. تحتوي حزمة الملحقات (FY4200) على كلا الفلترين للجهاز.
في Philips، نصمم منتجاتنا لتدوم طويلاً. تخضع هذه المنتجات لاختبارات صارمة تتعلق بالمتانة للتشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. أكثر من 30% من البلاستيك المُستخدم في هذا المنتج المعاد تدويره، لتقليل بصمتنا الكربونية.
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