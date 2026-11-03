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جديد
75MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز هذا التلفزيون MLED631 بمحرك الصور الذكي P5 AI الذي يوفر تفاصيل رائعة للصورة وحركة سلسة مدمجة بذكاء، ما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يقدم لك تلفزيون Mini-LED الأقل تكلفة لدينا صورة رائعة. تكشف تقنية Quantum Dot عن تفاصيل وألوان مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED مقاس 189 cm(75")
محرك الصور الذكي P5 AI
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور Philips P5 AI Smart من خوارزميات التعلم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكيًا، يقدم وضوحًا خاليًا من العيوب بمستوى أصلي.
ألوان أكثر جرأة. ودرجات بيضاء أكثر نقاءً. ودرجات سوداء أكثر عمقًا. تتيح تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الحدة، وستشاهد ألوانًا أكثر من أي وقت مضى!
مع تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة في الصورة والصوت. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة جدًا بحيث يصعب تمييزها! واستمع إلى كل كلمة بوضوح. واختبر المؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث بالفعل من حولك.
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المراجعات
تختلف تطبيقات Android المتوفرة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي لديك.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائمًا إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ البيع بالتجزئة أو المتاجر.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف المرتبطة به حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية عرضه الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يتطلب اشتراكًا في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يتطلب اشتراكًا في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقًا لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة التخزين الفعلية المتوفرة (اعتمادًا، على سبيل المثال، على التطبيقات المثبتة مسبقًا أو المثبتة ونظام التشغيل المثبت وما إلى ذلك).
Google TV هو اسم تجربة البرنامج في هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج في هذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. إن YouTube وOk Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى الرجوع دائمًا إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ البيع بالتجزئة أو المتاجر.