مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، أو الأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision/Atmos، وGoogle TV بالإضافة إلى مكبر صوت عمودي قوي من Philips.