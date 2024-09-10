ضمان لمدة عامين
70PUT7689/56
مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، أو الأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision/Atmos، وGoogle TV بالإضافة إلى مكبر صوت عمودي قوي من Philips.
177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون LED
Dolby Vision وDolby Atmos
Google TV™
مع مكبر صوت عمودي مضمّن
ماذا تريد أن تشاهد؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من مختلف تطبيقاتك واشتراكاتك، وينظمها خصيصًا لك. ستحصل على اقتراحات بناءً على ما يعجبك، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتنظيم قائمة المشاهدة أثناء تنقلك.
تحكّم في تلفزيون Philips Google TV بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو العثور على محتوى وتطبيقات في متجر Google Play؟ ما عليك سوى إخبار Google TV. ويمكنك أيضًا إصدار الأوامر لجميع أجهزة المنزل الذكي المتوافقة مع مساعد Google، مثل خفض الإضاءة وضبط منظم الحرارة في ليلة مشاهدة الأفلام، من دون مغادرة الأريكة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
حجم الذاكرة (Flash): 32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)