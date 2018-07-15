العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
يبرز التصميم الأوروبي الحديث في الحاملَين المعدنيَين العائمَين من الألومنيوم مع تشطيبات باللون الفضي الداكن تتماشى مع الحافة الرفيعة جدًا.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube، وغيرها.
تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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