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65PUT6703/56
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها.
164 سم (65 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
رباعي النواة
DVB-T/T2
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
يبرز التصميم الأوروبي الحديث في الحاملَين المعدنيَين العائمَين من الألومنيوم مع تشطيبات باللون الفضي الداكن تتماشى مع الحافة الرفيعة جدًا.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
2.0
من 5
2
الآراء
My_73
18/05/2021
United Arab Emirates
هذا المنتج رائع جداً
اعجبني لانه فيه يوتيوب و نتفلكس ولم يعجبني لانه لايوجد فيه شاهد وارشو تنزيل فيه شاهد
الحسنات
يوجد لديه كل شيء
سلبيات
لا يوجد فيه شاهد
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2019-05-18
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2019-05-18
Emoo
03/04/2025
United Arab Emirates
لماذا لا أستطيع تحميل تطبيق شاهد نت؟؟؟ هل هناك أمل في تحميل القناة؟ ارجو المساعدة
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2023-04-03
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تاريخ الاستخدام 2023-04-03
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.