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استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها. إكتشف كلّ المميزات