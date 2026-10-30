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65MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز تلفزيون MLED631 بمحرك الصور P5 AI Smart الذي يوفر تفاصيل فائقة للصورة وحركة سلسة مدمجة بذكاء، ما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يقدم لك تلفزيون Mini-LED الأقل سعرًا لدينا صورة رائعة. وتُظهر تقنية Quantum Dot تفاصيل وألوانًا مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED بحجم 164cm(65")
محرك الصور الذكي P5 بالذكاء الاصطناعي
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور Philips P5 AI Smart من خوارزميات التعلم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكيًا، يقدم وضوحًا خاليًا من العيوب بمستوى أصلي.
ألوان أكثر جرأة. ودرجات بيضاء أكثر نقاءً. ودرجات سوداء أكثر عمقًا. تتيح تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الحدة، وستشاهد ألوانًا أكثر من أي وقت مضى!
مع تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة في الصورة والصوت. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة جدًا بحيث يصعب تمييزها! واستمع إلى كل كلمة بوضوح. واختبر المؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث بالفعل من حولك.
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المراجعات
تختلف تطبيقات Android المتاحة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي لديك.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني هي صور توضيحية غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر التجزئة.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف المرتبطة به حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد توفر دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية عرضه الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يلزم الاشتراك في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يلزم الاشتراك في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقًا لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة القرص الفعلية المتاحة (اعتمادًا على التطبيقات المثبتة أو المثبتة مسبقًا ونظام التشغيل المثبت وما إلى ذلك).
Google TV هو اسم تجربة البرنامج في هذا الجهاز، وهو علامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج في هذا الجهاز، وهو علامة تجارية لشركة Google LLC. وتُعد YouTube وOk Google والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني هي صور توضيحية غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع لدى منافذ أو متاجر التجزئة.