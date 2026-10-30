صورة وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

مع تقنيتَي Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة في الصورة والصوت. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة جدًا بحيث يصعب تمييزها! واستمع إلى كل كلمة بوضوح. واختبر المؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث بالفعل من حولك.