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LEDتلفزيون Ambilight بدقة 4K

55PUT8808/56

تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك

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تلفزيون Ambilight بدقة 4K

تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

  • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)

  • محرك P5 Picture ‏-120 هرتز

  • دعم تنسيقات HDR الأساسية

  • Google TV™

صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

مهما كان ما تشاهده، سوف تستمتع بصورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون بدقة 4K ‏(UHD) وتقنية Ambilight مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، — بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

لتبدأ اللعبة! 120 هرتز. معدل التحديث المتغير (VRR)، وFreeSync، ومدة التأخر المنخفضة للغاية.

لتبدأ اللعبة! 120 هرتز. معدل التحديث المتغير (VRR)، وFreeSync، ومدة التأخر المنخفضة للغاية.

يسمح لك تلفزيون Ambilight مع HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات! وهو يدعم كذلك كلا من VRR وFreesync. فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

  5. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  6. يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.

  7. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  8. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com

  9. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  10. حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)

  11. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.

  12. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.