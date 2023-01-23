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تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

55PUT7908/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
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    تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    55PUT7908/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تريد الاستمتاع بأحدث الإصدارات؟ ما عليك سوى إعلام مساعد Google المدمج في هذا التلفزيون بما تبحث عنه، ثم استرخ فيما يجذبك تأثير Ambilight الغامر نحو الأحداث! سوف تستمتع أيضًا بصورة فائقة الوضوح وصوت Dolby Atmos. إكتشف كلّ المميزات

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      يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

      تلفزيون Ambilight بدقة 4K

      • Google TV قياس 139 سم (55 بوصة)
      • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Google TV
      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

      اغمر نفسك ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight.

      تُعد تلفزيونات Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED خلف الشاشة التي تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، فتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع برامجك وأفلامك وألعابك المفضلة.

      صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

      مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED Ambilight بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

      رائع للألعاب. معدل تحديث متغير (VRR) وتأخير إدخال بطيء على أي وحدة تحكم.

      تتيح لك خاصية HDMI 2.1 الحصول على أفضل ما تقدمه وحدة التحكم الخاصة بك، مع ألعاب أسرع ورسوم سلسلة. ويدعم التفزيون معدل التحديث المتغير (VRR) في حين يتم تفعيل إعداد تأخير الإدخال البطيء تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل وحدة التحكم. هذا ويساهم وضع الألعاب في Ambilight بجعل التشويق يبدو أكبر.

      Pixel Precise Ultra HD. حركة سلسة، عمق استثنائي.

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • HDR10
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • Dolby Vision
        • متوافق مع HDR10+‎
        • Pixel Precise Ultra HD
        محرك الصورة
        Pixel Precise Ultra HD

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        دعم HEVC
        نعم
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • خرج سماعة الرأس
        • الهوائي IEC75
        • موصل الخدمة
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        الاتصال اللاسلكي
        • Bluetooth 5.0
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم على HDMI1
        إخراج صوت رقمي SPDIF
        1 (بصري)
        ميزات HDMI 2.1
        دعم eARC/‏VRR/‏ALLM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • AV1
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • GIF
        • PNG
        • HEIF
        • BMP

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تكوين مكبر الصوت
        مكبرا صوت اثنين 10 واط
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • حوار واضح
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        tbc  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        680,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1231  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        710  ملليمترًا
        تعيين العمق
        82  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1231  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        780  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        267  ملليمترًا
        وزن المنتج
        11,8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        12  كلغ
        الوزن مع التغليف
        tbc  كلغ
        المسافة بين حاملَين
        729,0  ملليمترًا
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Google TV™
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube Music
        • تطبيق meWATCH
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات Smart TV

        سهولة الاستخدام
        • دليل المستخدم على الشاشة
        • زر القائمة الذكية الشامل
        برنامج ثابت قابل للترقية
        ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • شاشة عريضة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • يعمل مع Google Assistant
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

      • تفاعل المستخدم

        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        جهاز تحكم عن بُعد
        الصوت*

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • Ambilight مضمن
        • وضع الألعاب
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • تأقلم مع لون الجدار
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • ميزات فيديو HDMI مدعومة

        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+‎
        • HLG

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
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