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Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

55PFT5200/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • Full HD، شاشة رفيعة، LED TV Full HD، شاشة رفيعة، LED TV Full HD، شاشة رفيعة، LED TV
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    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    55PFT5200/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

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      Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

      مع Digital Crystal Clear

      • 139 سم (55 بوصة)
      • Full HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

      معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تصميم مفتوح للحامل لتأثير خفيف الوزن وعالٍ عن السطح

      يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط وعصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل الفريد وبتصميم مفتوح ليتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك.

      Digital Crystal Clear: لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        55  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:3/16:9
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • معدل الحركة المثالية من 100 هرتز
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)

      • التفاعل الذكي

        البرنامج
        تسجيل USB*
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        • 16:9

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        صوت محيطي مذهل

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • خرج سماعة الرأس
        • PC-In VGA
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • MPEG1 L1/2
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0.5 واط

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        80  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        725  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1247  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        323  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        785  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1247  ملليمترًا
        وزن المنتج
        13.5  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        15,0  كلغ
        الوزن مع التغليف
        19,0  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x‏ 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
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