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OLED 8 seriesرفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

55OLED803/56

رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك.

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مع Ambilight‏ من 3 جوانب

رفيع جدًا، دقة 4K UHD،‏ تلفزيون OLED بنظام Android

  • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)

  • ‎4100 Picture Performance Index

  • WCG 99% بفضل HDR perfect

  • محرك P5 Perfect Picture

إطار بسيط ورفيع جدًا مع تشطيبات معدنية مصقولة.

أضف المزيد من المحتويات مع ذاكرة بسعة 16 جيجابايت قابلة للتوسيع.

تقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.

تقنية Triple Ring من Philips. أداء قوي.

بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.

المواصفات التقنية

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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  4. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  5. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  6. ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.

  7. سيتم تضمين مساعد Google في تحديث البرنامج لأجهزة التلفزيون بنظام Android للعام 2018.