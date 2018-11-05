ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
55OLED803/56
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك.
تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)
4100 Picture Performance Index
WCG 99% بفضل HDR perfect
محرك P5 Perfect Picture
تقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
سيتم تضمين مساعد Google في تحديث البرنامج لأجهزة التلفزيون بنظام Android للعام 2018.