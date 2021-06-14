أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.
أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الذي يريدون الحصول على تجربة ألعاب بدقة 4K فعلية مع أسرع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز الاستمتاع بأسلس أداء مع الوصلات المضمّنة.
على عكس أجهزة التلفزيون القياسية، تم تصميم شاشات الألعاب Momentum من Philips خصيصًا لتوفير معدل تأخير منخفض واستجابة بكسل سريعة جدًا، كما تدعم الألعاب السريعة جدًا والتي تتطلّب ردود فعل حساسة من حيث الوقت. تدعم الشاشة أيضًا معدل التحديث المتغير (VRR) لـ Xbox Series X لتحقيق حركة سلسة جدًا.
تقدّم DisplayHDR 1000 المعتمدة من VESA تجربة مرئية مختلفة بالكامل مقارنة بالشاشات الأخرى المتوافقة مع HDR. استمتع بتدرجات أغنى من اللون الأسود وتدرجات ساطعة من اللون الأبيض مع ألوان رائعة، لإبراز تفاصيل لم تختبرها من قبل. يمكن للاعبين العثور على الأعداء المختبئين في الزوايا المظلمة والظلال بسهولة تامة، كما يمكن لمشاهدي الأفلام الاستمتاع بعرض غامر أكثر وشبيه بالواقع. تأتي شاشة Momentum هذه من Philips مزوّدة بأوضاع HDR متعددة، وقد تم تحسين كل منها بحسب سيناريوهات الاستخدام الخاصة بك: HDR للألعاب وHDR للأفلام وHDR للصور.
معيار جديد لصوت الألعاب: تم تطوير نظام مكبر الصوت المضمّن من قِبل خبراء مكبرات الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، وهو مغطى بقماش Kvadrat المصنوع من مزيج من الصوف ويتيح اختراق الصوت، لتوفير تجربة صوت استثنائية. بفضل مضخم الصوت المضمّن والتويترات والمشغلات بنطاق متوسط والعالية الجودة، يمكنك أن تشعر بالتشويق من حولك. كذلك، تقدّم شاشة Momentum من Philips هذه أوضاع صوت فعلي تمت موالفتها خصيصًا من Bowers & Wilkins: ما عليك سوى تحديد وضع صوت لتحسين تجربة الألعاب أو المشاهدة أو الاستماع إلى أقصى حد.
تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة فيما تقوم بتوفير الطاقة لجهازك المتوافق وإعادة شحنه في الوقت نفسه.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الصوت
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
ما محتويات الصندوق؟
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.