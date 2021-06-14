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Monitor

دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

559M1RYV/89
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
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    Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    559M1RYV/89
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

    لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

      • مصممة لـ Xbox
      • Momentum
      • 55 بوصة (139,7 سم)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

      أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.

      ألعاب فيديو سلسة بدقة 4K / ‏120 هرتز

      ألعاب فيديو سلسة بدقة 4K / ‏120 هرتز

      تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.

      ألعاب الكمبيوتر بدقة 4K / ‏144 هرتز على الشاشة الكبيرة

      ألعاب الكمبيوتر بدقة 4K / ‏144 هرتز على الشاشة الكبيرة

      أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الذي يريدون الحصول على تجربة ألعاب بدقة 4K فعلية مع أسرع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز الاستمتاع بأسلس أداء مع الوصلات المضمّنة.

      مصممة خصيصًا لتشغيل الألعاب مع معدل تأخير منخفض

      مصممة خصيصًا لتشغيل الألعاب مع معدل تأخير منخفض

      على عكس أجهزة التلفزيون القياسية، تم تصميم شاشات الألعاب Momentum من Philips خصيصًا لتوفير معدل تأخير منخفض واستجابة بكسل سريعة جدًا، كما تدعم الألعاب السريعة جدًا والتي تتطلّب ردود فعل حساسة من حيث الوقت. تدعم الشاشة أيضًا معدل التحديث المتغير (VRR) لـ Xbox Series X لتحقيق حركة سلسة جدًا.

      DisplayHDR 1000 لتفاصيل زاهية بالفعل وواقعية

      DisplayHDR 1000 لتفاصيل زاهية بالفعل وواقعية

      تقدّم DisplayHDR 1000 المعتمدة من VESA تجربة مرئية مختلفة بالكامل مقارنة بالشاشات الأخرى المتوافقة مع HDR. استمتع بتدرجات أغنى من اللون الأسود وتدرجات ساطعة من اللون الأبيض مع ألوان رائعة، لإبراز تفاصيل لم تختبرها من قبل. يمكن للاعبين العثور على الأعداء المختبئين في الزوايا المظلمة والظلال بسهولة تامة، كما يمكن لمشاهدي الأفلام الاستمتاع بعرض غامر أكثر وشبيه بالواقع. تأتي شاشة Momentum هذه من Philips مزوّدة بأوضاع HDR متعددة، وقد تم تحسين كل منها بحسب سيناريوهات الاستخدام الخاصة بك: HDR للألعاب وHDR للأفلام وHDR للصور.

      مكبرات صوت Bowers & Wilkins مضمّنة لصوت غامر

      مكبرات صوت Bowers & Wilkins مضمّنة لصوت غامر

      معيار جديد لصوت الألعاب: تم تطوير نظام مكبر الصوت المضمّن من قِبل خبراء مكبرات الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، وهو مغطى بقماش Kvadrat المصنوع من مزيج من الصوف ويتيح اختراق الصوت، لتوفير تجربة صوت استثنائية. بفضل مضخم الصوت المضمّن والتويترات والمشغلات بنطاق متوسط والعالية الجودة، يمكنك أن تشعر بالتشويق من حولك. كذلك، تقدّم شاشة Momentum من Philips هذه أوضاع صوت فعلي تمت موالفتها خصيصًا من Bowers & Wilkins: ما عليك سوى تحديد وضع صوت لتحسين تجربة الألعاب أو المشاهدة أو الاستماع إلى أقصى حد.

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تضفي تقنية Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة

      تحسّن تقنية Ambiglow محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف لون الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

      كبل USB-C واحد لكل الأغراض

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة فيما تقوم بتوفير الطاقة لجهازك المتوافق وإعادة شحنه في الوقت نفسه.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        55 بوصة / 139,7 سم
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        تغطية DCI-P3: ‏95‏%*
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏104‏%*، sRGB ‏ 125‏%*
        HDR
        معتمدة من قِبل DisplayHDR 1000
        منطقة مشاهدة فعالة
        1209,6 (أفقي) x‏ 680,4 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        HDMI / DP: ‏3840 x ‏2160 على 144 هرتز*؛ USB-C:‏ 3840 x‏ 2160 على 120 هرتز
        كثافة البكسل
        80 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
        تأخير منخفض في الإدخال
        نعم
        السطوع
        الوضع العادي: 750 شمعة/م2؛ وضع HDR: ‏1200  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        دقة البكسل
        0,315 x‏ 0,315 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        تردد المسح
        HDMI:‏ 30 - 135 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ DP:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 144 هرتز (عمودي)؛ USB C:‏ 30 - 254 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 120 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2 ‏(sRGB)
        sRGB
        نعم
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        Ambiglow
        من 3 جوانب
        مزامنة متكيّفة
        نعم
        ميزة HDMI 2.1
        معدل التحديث المتغير

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        HDMI 2.1 عدد 3، DP 1.4 عدد 1، USB-C عدد 1 (وضع DP Alt، تسليم الطاقة بقوة 65 واط)
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذَين بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام

      • الراحة

        MultiView
        صورة إلى جانب صورة (جهازان)
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • وضع الصوت/لأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الصوت

        قوة الإخراج
        40 واط (RMS)، قناة 2.1، صوت من توقيع Bowers & Wilkins
        تحسين الصوت
        DTS Sound
        تكوين مكبر الصوت
        تويترات (عدد 2)، مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، مضخم صوت عدد 1 بقوة 20 واط

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/10  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        95,3 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • تشغيل - غير مطبق
        • إيقاف التشغيل - أحمر
        • وضع الاستعداد - أحمر (نابض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • داخليًا
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        1232 ‏x‏ 834‏ x‏ 308  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        1232 ‏x‏ 715‏ x‏ 102  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        1390 ‏x‏ 990‏ x‏ 376  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        29,50  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        25,70  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        38,18  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير أملس / لامع

      • ما محتويات الصندوق؟

        أكسسوار
        جهاز تحكم عن بعد

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          الآراء

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          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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