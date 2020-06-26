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تم إيقافه

6000 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

43PUT6002/56

1.5

| (2) الآراء

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD.

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مع Pixel Plus Ultra HD

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

  • 108 سم (43 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • DVB-T/T2

4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

حاملتان رفيعتان وأنيقتان لإبراز الوزن الخفيف

عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

المواصفات التقنية

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1.5

من 5

2

الآراء

5
4
3

26/06/2020

Saudi Arabia

Saudi Arabia

البرامج محدوده

البرامج الخصه بهذا التلفزيون قليله ومرتبطه بتطبيق فيليبس

الحسنات

سعره معقول

سلبيات

اسمه تلفزيون ذكي ولكنه غبي للغايه

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 43PUT6002 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2020-05-26

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 43PUT6002 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2020-05-26

02/09/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

للأسف مخيب للأمال

لا يوجد له برامج ترقية والمتجر صيني لا يوجد به البرامج الأساسية مثل اليوتوب ونتفليكس

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 43PUT6002 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2021-03-01

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6000 series 43PUT6002 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2021-03-01

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  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%

  3. لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.