ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
تلفزيون بدقة Full HD
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 4000 بتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.
108 سم (43 بوصة)
Full HD، تلفزيون LED
DVB-T/T2
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.
استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.
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5.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Aliturbo
21/02/2021
Saudi Arabia
.Greatest budget tv choice, literally
I’ve liked this tv so much, it gives you an amazing watching experience, although black uniformity is not perfect specially on edges, I thought it could be more better than this, but overall it’s still a very nice large budget tv that belong to a giant electronics brand “Philips”.
الحسنات
.Greatest budget tv choice, literally
سلبيات
.Black uniformity is not perfect specially on edges, I thought it could be better than this
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series 43PFT4002 تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
تاريخ الاستخدام 2021-01-20
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series 43PFT4002 تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
تاريخ الاستخدام 2021-01-20
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.