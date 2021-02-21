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تم إيقافه

4000 seriesتلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

43PFT4002/56

5

| (1) الرأي | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

تلفزيون بدقة Full HD

التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 4000 بتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.

عرض جميع المزايا

مع Digital Crystal Clear

تلفزيون بدقة Full HD

  • 108 سم (43 بوصة)

  • Full HD، تلفزيون LED

  • DVB-T/T2

3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

يسمح لك إدخال الكمبيوتر باستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر

استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.

المواصفات التقنية

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5.0

من 5

1

الرأي

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

4
3
2
1

21/02/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

.Greatest budget tv choice, literally

I’ve liked this tv so much, it gives you an amazing watching experience, although black uniformity is not perfect specially on edges, I thought it could be more better than this, but overall it’s still a very nice large budget tv that belong to a giant electronics brand “Philips”.

الحسنات

.Greatest budget tv choice, literally

سلبيات

.Black uniformity is not perfect specially on edges, I thought it could be better than this

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series 43PFT4002 تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

تاريخ الاستخدام 2021-01-20

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 4000 series 43PFT4002 تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

تاريخ الاستخدام 2021-01-20

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.