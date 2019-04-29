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5500 series

تلفزيون LED بدقة HD

32PHT5583/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • تلفزيون LED بدقة HD تلفزيون LED بدقة HD تلفزيون LED بدقة HD
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    5500 series تلفزيون LED بدقة HD

    32PHT5583/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    تلفزيون LED بدقة HD

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5500 series تلفزيون LED بدقة HD

    تلفزيون LED بدقة HD

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED بدقة HD

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5500 series تلفزيون LED بدقة HD

    تلفزيون LED بدقة HD

    إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED بدقة HD

      مع Pixel Plus HD

      • 80 سم (32 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

      اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • 200 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • WAV
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        6 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240‏ فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        132  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4  كلغ
        تعيين العرض
        730  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        730  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        75 x‏ 75 ملم
        ارتفاع العلبة
        556  ملليمترًا
        عرض العلبة
        835  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        471  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        5.5  كلغ
        تعيين العمق
        68  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        521  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        202  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        4.1  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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