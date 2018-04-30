المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة

تم إيقافه

3000 seriesتلفزيون LED رفيع

32PHA3082/56

تلفزيون LED رفيع

التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED من Philips السلسلة 3000 بدقة HD وبتصميم رفيع مع Digital Crystal Clear. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.

عرض جميع المزايا

مع Digital Crystal Clear

تلفزيون LED رفيع

  • 80 سم (32 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

USB لتشغيل وسائط متعددة

USB لتشغيل وسائط متعددة

شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.