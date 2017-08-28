ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
328M6FJRMB/01
عِش اللحظة
انغمس أكثر في المحتوى الذي تشاهده بفضل شاشة Momentum مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow الغامرة. يمنح كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام.
Momentum
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
2560 × 1440 (QHD)
تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.