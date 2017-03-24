ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
328M6FJMB/01
عِش اللحظة
تتيح لك شاشة Momentum المقوّسة الجديدة والمزوّدة بإضاءة Ambiglow الغامرة أن تعيش اللحظة، إذ تظهر الحركات السريعة بطريقة رائعة على الشاشة بدقة Quad HD والمزوّدة بتقنية AMD FreeSync ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.
Momentum
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
دقة Quad HD (2560 x 1440)
تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
تتميّز شاشة Philips هذه بمعدلات تحديث تصل إلى 144هرتز عبر موصل HDMI 2.0 و DisplayPort. يُرجى التأكد من أن بطاقة الرسوميات قادرة على تحمّل معدلات تحديث تبلغ 144 هرتز، وبأنها محدّثة بآخر برنامج تشغيل.
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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