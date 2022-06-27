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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color
328E1CA/89
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: v6.8.0.00
ZIP
ملف,
132.3 MB
17 أكتوبر, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: v6.8.0.00
ZIP
ملف,
132.3 MB
17 أكتوبر, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: 328E1
ZIP
ملف,
1.2 MB
15 يونيو, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: v6.8.0.00
ZIP
ملف,
132.3 MB
17 أكتوبر, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: v6.8.0.00
ZIP
ملف,
132.3 MB
17 أكتوبر, 2022
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تنزيل الملف الإصدار: v6.8.0.00
ZIP
ملف,
132.3 MB
17 أكتوبر, 2022
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