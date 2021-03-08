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Momentum شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

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Momentumشاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

325M8C/89

Momentum شاشة ‏LCD مقوّسة بدقة QHD

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 325M8
  • ZIP ملف, 11 kB
  • 8 March 2021

برامج التشغيل windows 10 - English (US)

  • الإصدار: 325M8
  • ZIP ملف, 11 kB
  • 8 March 2021

الدلائل والمستندات

Leaflet - English (US)

  • PDF ملف, 1 MB
  • 9 February 2024

User manual

  • PDF ملف, 3.2 MB
  • 29 May 2023

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