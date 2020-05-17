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تم إيقافه
325E8SW/89
ألوان زاهية، صور نقية جدًا
تقدّم شاشة Philips هذه بحجم 32 بوصة جودة صور بدقة Quad HD لمنحك تفاصيل مذهلة. يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها بفضل الشاشة الموسّعة بزاوية مشاهدة عريضة فائقة الوضوح بدقة QHD.
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
2560 × 1440 (QHD)
تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ 2560x1440 بكسل أو 2560x1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل USB-C، وDisplayport، وHDMI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.