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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

325E1C/00

تجربة غامرة بكل بساطة

تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 32 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بصور تنبض بالحياة بفضل دقة QHD الفائقة الوضوح، وتقنيتَي Ultra wide-color وAMD FreeSync!

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تجربة غامرة بكل بساطة

  • E Line

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

تتميّز هذه الشاشة بحل أنيق لإدارة الكابلات لتزويدك بمساحة عمل مرتّبة. لست بحاجة إلى تجميع الكابلات بأربطة إضافية، إذ توفر لك الفتحة الطويلة مساحة مخفية لتخزين الكابلات وإخفائها، وهي تتميّز أيضًا بمظهر أنيق في معظم الأماكن، وبشكل خاص في المساحات الصغيرة أو المكاتب المواجهة للحائط أو النافذة. يؤدي هذا التصميم إلى تفادي الفوضى الناجمة عن الكابلات للحصول على مكتب منظَّم بشكل أكبر.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.