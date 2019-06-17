ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
325E1C/00
تجربة غامرة بكل بساطة
تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 32 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بصور تنبض بالحياة بفضل دقة QHD الفائقة الوضوح، وتقنيتَي Ultra wide-color وAMD FreeSync!
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
2560 × 1440 (QHD)
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
تتميّز هذه الشاشة بحل أنيق لإدارة الكابلات لتزويدك بمساحة عمل مرتّبة. لست بحاجة إلى تجميع الكابلات بأربطة إضافية، إذ توفر لك الفتحة الطويلة مساحة مخفية لتخزين الكابلات وإخفائها، وهي تتميّز أيضًا بمظهر أنيق في معظم الأماكن، وبشكل خاص في المساحات الصغيرة أو المكاتب المواجهة للحائط أو النافذة. يؤدي هذا التصميم إلى تفادي الفوضى الناجمة عن الكابلات للحصول على مكتب منظَّم بشكل أكبر.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.