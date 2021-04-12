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322M8CZ/89
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كن في قلب الحدث بفضل شاشة عرض Momentum المقوّسة هذه بدقة Full HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
Momentum
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع دقة Full HD التي توفر تفاصيل واضحة، إلى جانب السطوع العالي والتباين المذهل والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.