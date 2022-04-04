ضمان لمدة عامين
322M8CP/89
عِش اللحظة
تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا.
Momentum
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
عند تشغيل الألعاب الأكثر تشويقًا والمليئة بالحركة، يحسّن معدل التحديث السريع جدًا الذي يبلغ 240 هرتز تجربة الألعاب السلسة جدًا والخالية من التأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة لغاية 240 مرة في الثانية، أي أسرع بشكل فعال من الشاشة القياسية. كذلك، يمنحك معدل التحديث 240 هرتز حركة فائقة ومرئيات واضحة، لاسيما للألعاب السريعة مثل FPS وألعاب السباق. بفضل شاشة Philips بمعدل 240 هرتز، استمتع بمشاهد حركة في اللعبة خالية من الاهتزاز والصور الثانوية المعتّمة. ستختبر انغماسًا أكبر وستشعر وكأنك في قلب أحداث اللعبة.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.