ضمان لمدة عامين
27E2G2200/89
مجهّزة بالكامل لأي مهمة
تزخر هذه الشاشة بميزات مصممة لمنحك ميزة تنافسية. وتوفر دقة Full HD، ومعدل تحديث 180Hz قابل لكسر السرعة، وزمن استجابة MPRT يبلغ 0.5ms، صورًا واضحة وتجربة لعب فائقة السلاسة.
سلسلة 2000
27" (68.6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا مشاهدة فائقة الاتساع بزاوية 178/178 درجة، مما يتيح مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريبًا. وعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات IPS صورًا شديدة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضًا للاستخدامات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعًا ثابتًا في جميع الأوقات.
جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع دقة Full HD التي توفر تفاصيل واضحة، إلى جانب السطوع العالي والتباين المذهل والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.
تقنية SmartContrast هي تقنية من Philips تقوم بتحليل المحتوى الذي تعرضه، وتعمل تلقائيًا على ضبط الألوان والتحكم في شدة الإضاءة الخلفية لتعزيز التباين بشكل ديناميكي للحصول على أفضل الصور الرقمية وVideo أو عند لعب الألعاب التي تظهر فيها الدرجات الداكنة. عند تحديد وضع Economy، يتم ضبط التباين وضبط الإضاءة الخلفية بدقة للحصول على Display مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية وLower power consumption.
المراجعات
قيمة زمن الاستجابة تساوي SmartResponse
تُستخدم MPRT لضبط السطوع بهدف تقليل الضبابية، لذا لا يمكن ضبط السطوع أثناء تشغيل MPRT. ولتقليل ضبابية الحركة، ستومض الإضاءة الخلفية LED بالتزامن مع تحديث الشاشة، مما قد يتسبب في تغير ملحوظ في السطوع.
MPRT هو وضع مُحسَّن للألعاب. قد يتسبب تشغيل MPRT في وميض ملحوظ للشاشة. ويُوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
قد تختلف المنتجات والملحقات المدرجة في هذه النشرة حسب البلد والمنطقة.
قد يختلف مظهر الشاشة عن الصور التوضيحية للميزات.