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Monitorشاشة بدقة 4K UHD

27E1N5800E/89

تصميم مبهر وألوان زاهية

ارتقِ بتجربة المشاهدة إلى المستوى التالي للعمل واللعب. تقدّم شاشة IPS بدقة UltraClear 4K ألوانًا دقيقة وإعادة إنتاج للصور من أي زاوية. شاشة مريحة بإطار رفيع مع ميزة إدارة الكبلات، لتحسين مساحة العمل لديك بشكل أنيق.

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تصميم مبهر وألوان زاهية

  • سلسلات 5000

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

تقنية IPS LED بزاوية عرض واسعة لدقة الصورة والألوان

تقنية IPS LED بزاوية عرض واسعة لدقة الصورة والألوان

تستخدم شاشات IPS تقنية متقدمة تمنحك زوايا مشاهدة فائقة الاتساع بزاوية 178/178 درجة، مما يتيح مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريبًا. وعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات IPS صورًا شديدة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفح الويب، بل أيضًا للاستخدامات الاحترافية التي تتطلب دقة الألوان وسطوعًا ثابتًا في جميع الأوقات.

وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  5. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  6. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.