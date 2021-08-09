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Gaming Monitorدقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

279M1RV/89

1 جائزة

أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية.

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أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

  • مصممة لـ Xbox

  • Evnia 7000

  • 27 بوصة (68,5 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

AMD FreeSync™ Premium Pro‏؛ تجربة ألعاب HDR سلسلة مع زمن انتقال منخفض

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وتم تصديق توافق هذه الشاشة مع AMD FreeSync™ Premium Pro، مما يتيح دعم معدل التحديث المتغير (VRR) وتجربة ألعاب HDR حقيقية. يوفر هذا مزيجًا من تجارب الألعاب السلسة بأفضل أداء ممكن، ومرئيات ذات نطاق ديناميكي عالٍ استثنائي مع الحفاظ على زمن انتقال منخفض.

معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ TPV_AWARD-1679621

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  5. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  6. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  7. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  8. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  9. واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎:‏ DisplayPort

  10. احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC®‎ إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/

  11. تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®‎

  12. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  13. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.