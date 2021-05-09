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كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 ميللي ثانية تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة، فتقدّم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية مشاهدة عريضة جدًا بنسبة 176/176 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.