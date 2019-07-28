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4K Ultra HD، شاشة LCD

276E8VJSB/89

مشاهد رائعة بتصميم أنيق

تتميّز شاشة Philips بمقاس 27 بوصة ودقة 4K UHD لتزويدك بجودة صور نقية جدًا. تقدّم دقة 4K UHD مع زاوية مشاهدة عريضة النقاوة المثالية نفسها وصورًا شبيهة بالواقع من أي زاوية مشاهدة أمامية. أما تقنية الشاشة الخالية من الوميض فتقلّل من تعب العينَين بعد الاستخدام لمدة طويلة.

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مشاهد رائعة بتصميم أنيق

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.