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275M8/89
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كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum بدقة Quad HD هذه. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية سلسة بطريقة مثالية لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد أكثر واقعية بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
2560 × 1440 (QHD)
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
أنت تلعب ألعابًا تنافسية قوية ومكثفة. أنت تريد شاشة تعرض صورًا فائقة السلاسة وبدون تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة حتى 144Hz مرة في الثانية، أي أسرع بفعالية بمقدار 2.4x من شاشة قياسية. قد يجعل معدل الإطارات الأقل الأعداء يبدون وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا يصعب إصابتها. ومع معدل إطارات 144Hz، ستحصل على تلك الصور الحرجة المفقودة على الشاشة التي تُظهر حركة العدو بسلاسة فائقة لتتمكن من استهدافه بسهولة. ومع تأخر إدخال منخفض للغاية وبدون تمزق للشاشة، ستكون شاشة Philips هذه شريكك المثالي للألعاب.
تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.