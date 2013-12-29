شكل بسيط مع إطار خارجي رفيع جدًا

عبر استخدام أحدث اللوحات التكنولوجية، تم تصميم شاشات Philips الجديدة لتكون بسيطة عبر خفض سماكة الإطار الخارجي إلى 2,5 مم تقريبًا. مع شريط القالب الأسود داخل اللوحة بسماكة 9 مم تقريبًا، يتم تقليل أبعاد الإطار الإجمالية إلى حد كبير مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر مساحة للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.