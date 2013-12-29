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شاشة LCD مع SmartImage Lite

274E5QHAW/01

صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بعرض محتوى هاتفك الذكي.

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مع إطار خارجي رفيع جدًا وMHL

صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

  • إطار خارجي رفيع جدًا

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • MHL

يسمح كبل MHL الاختياري بتشغيل صوت فيديو عالي الدقة

شكل بسيط مع إطار خارجي رفيع جدًا

عبر استخدام أحدث اللوحات التكنولوجية، تم تصميم شاشات Philips الجديدة لتكون بسيطة عبر خفض سماكة الإطار الخارجي إلى 2,5 مم تقريبًا. مع شريط القالب الأسود داخل اللوحة بسماكة 9 مم تقريبًا، يتم تقليل أبعاد الإطار الإجمالية إلى حد كبير مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر مساحة للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.

  2. وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL

  3. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.