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شاشة LCD مع SmartImage Lite

274E5QHAB/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS
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    شاشة LCD مع SmartImage Lite

    274E5QHAB/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

    تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بعرض محتوى هاتفك الذكي. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartImage Lite

    صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

    تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بعرض محتوى هاتفك الذكي. إكتشف كلّ المميزات

    صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

    تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بعرض محتوى هاتفك الذكي. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartImage Lite

    صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

    تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بعرض محتوى هاتفك الذكي. إكتشف كلّ المميزات

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      صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS

      مع إطار خارجي رفيع جدًا وMHL

      • إطار خارجي رفيع جدًا
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • MHL
      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.

      تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

      تضمن تقنية TrueVision صور عالية الجودة كالتي يتم إنتاجها في مختبرات التصوير

      TrueVision هي عبارة عن تقنية تملكها شركة Philips تستخدم خوارزمية متقدّمة لاختبار الشاشة ومحاذاتها، مما يمنحك أداء شاشة مثاليًا. وتضمن Philips تزويدك بشاشات TrueVision من المصنع بعد ضبطها بدقة عن طريق هذه العملية، لتمنحك جودة ألوان وصور عالية.

      شكل بسيط مع إطار خارجي رفيع جدًا

      عبر استخدام أحدث اللوحات التكنولوجية، تم تصميم شاشات Philips الجديدة لتكون بسيطة عبر خفض سماكة الإطار الخارجي إلى 2,5 مم تقريبًا. مع شريط القالب الأسود داخل اللوحة بسماكة 9 مم تقريبًا، يتم تقليل أبعاد الإطار الإجمالية إلى حد كبير مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر مساحة للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

      SmartImage Lite لتجربة مشاهدة LCD محسّنة

      SmartImage Lite ي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك. وبحسب السيناريو الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage Lite إلى تحسين التباين وتشبّع اللون وحدّة الصور ومقاطع الفيديو لأداء شاشة مثالي، وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة.

      صوت استيريو فائق قوة 12 واط

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        AH-IPS LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        597,89 (أفقي) x‏ 336,31 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        SmartResponse (نموذجي)
        5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        20000000:1
        دقة البكسل
        0,311 × 0,311 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage Lite
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
        MHL
        1080p على 30 هرتز
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • HDMI (رقمي، HDCP)
        • MHL-HDMI (رقمي، HDCP)
        • VGA (تناظري)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        6 واط (عدد 2)
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • SmartImage lite
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        25,6 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        622 x‏ 470‏ x‏ 237  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        622 x‏ 375‏ x‏ 46  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        667 x‏ 546‏ x‏ 106  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        5,10  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,88  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        7,14  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • علامة CE
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • GOST
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • الحاوية

        اللون
        كرزي أسود / أسود
        التشطيب
        لامع

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          • يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
          • وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.