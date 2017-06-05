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شاشة LCD مع SmartControl Lite

273V5LHAB/56

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

المواصفات التقنية

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  1. وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (‏BW).