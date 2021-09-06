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    شاشة LCD مع USB-C

    273B9/89

    التصنيف الإجمالي / 5
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    توصيلات سهلة

    تخلّص من الفوضى الناجمة عن الكبلات بفضل شاشة B line من Philips المزوّدة بقاعدة إرساء USB-C. يمكنك عرض صور بدقة Full HD وإعادة شحن كمبيوترك المحمول في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. تمكّن من إنجاز أعمالك بطريقة مريحة للعينَين بفضل قاعدة SmartErgo والتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue.

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    شاشة LCD مع USB-C

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    مع شاشة مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C

    • B Line
    • 27 بوصة (68,6 سم)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

    قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

    تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

    تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

    تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

    إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

    زوّد كمبيوترك الدفتري المتوافق بالطاقة وقم بإعادة شحنه من الشاشة

    تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.

    مصممة للتوافق مع المعايير البيئية

    تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/‎، EPEAT: https://www.epeat.net/‎، شهادة TCO:‏ https://tcocertified.com/‎

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      إدخال الإشارة
      VGA (تناظري)، DisplayPort 1.2 (عدد 1)، HDMI 1.4 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 65 واط)
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس
      USB:
      USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
      HDCP
      HDCP 1.4‏ (DP‏/HDMI/‏USB-C)

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      27 بوصة / 68,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,3114 x ‏0,3114 مم
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7M
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏76‏%*، sRGB:‏ 98‏%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      50000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      الدقة القصوى
      1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      597,888 (أفقي) x‏ 336,312 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      82 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      EasyRead
      نعم
      مزامنة متكيّفة
      نعم

    • USB

      تسليم الطاقة
      USB PD الإصدار 3.0
      سرعة قصوى
      نقل البيانات ومقاطع الفيديو
      DP
      وضع DisplayPort Alt مضمّن
      توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
      لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 10 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/3,25 أمبير)
      USB-C
      قابس توصيل ذو وجهَين

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      2 واط (عدد 2)
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • PowerSensor
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      150  ملليمترًا
      محوري
      -/+ 90 درجة
      دوّار
      -/+ 175  درجة
      الإمالة
      -5 ~ 30  درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      13,5 واط (نموذجي)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
      وضع التشغيل
      16,5 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 8.0)
      وضع الاستعداد
      < 0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      780 × 525 × 188  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      614 x‏ 372 x‏ 61  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      614 x‏ 558 x‏ 224  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كلغ)
      10,91  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      7,03  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كلغ)
      4,59  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
      70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • PowerSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • حافة حائزة شهادة TCO
      • WEEE
      • RoHS
      مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
      85%
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
      • خالٍ من مادة الزئبق

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • الأوكرانية
      • ICES-003
      • PSE
      • MEPS
      • RCM
      • VCCI
      • PSB
      • CB

    • الحاوية

      إنهاء
      الملمس
      القائمة
      أسود
      الحافة الأمامية
      أسود
      الغطاء الخلفي
      أسود

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    الآراء

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    • "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
    • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
    • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
    • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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