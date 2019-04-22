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تم إيقافه
272M7C/93
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كن في قلب الحدث بفضل شاشة عرض Momentum المقوّسة هذه بدقة Full HD. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. استمتع بمشاهد واقعية أكثر بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
Momentum
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بأداء 144 هرتز، يُرجى التواصل مباشرة مع بائع البطاقة.
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.