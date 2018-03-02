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تم إيقافه
272B8QJEB/01
صورة واضحة جدًا
أنجز أعمالك على أفضل وجه مع الشاشة بدقة Quad HD وحجم 27 بوصة من Philips. تمنحك دقة Quad HD صورًا واضحة جدًا وتمكّنك من رؤية عملك بصورة كبيرة وواضحة. تتميّز هذه الشاشة بالتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue لتوفّر لك تجربة عمل مريحة للعينَين.
B Line
27 بوصة (68,6 سم)
2560 × 1440 (QHD)
تقدّم شاشة 10-بت عمق ألوان غنيًا مع 1,074 مليار لون ومعالج داخلي 12 بت لإعادة إنشاء ألوان سلسة وطبيعية بدون تدرجات ونطاقات ألوان.
تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/، EPEAT: https://www.epeat.net/، شهادة TCO: https://tcocertified.com/
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.