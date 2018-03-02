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QHD، شاشة LCD

272B8QJEB/01

صورة واضحة جدًا

أنجز أعمالك على أفضل وجه مع الشاشة بدقة Quad HD وحجم 27 بوصة من Philips. تمنحك دقة Quad HD صورًا واضحة جدًا وتمكّنك من رؤية عملك بصورة كبيرة وواضحة. تتميّز هذه الشاشة بالتقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue لتوفّر لك تجربة عمل مريحة للعينَين.

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أداء فعّال لإنتاجية قصوى

صورة واضحة جدًا

  • B Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

1,074 مليار لون لتدرجات ألوان وتفاصيل سلسة

تقدّم شاشة 10-بت عمق ألوان غنيًا مع 1,074 مليار لون ومعالج داخلي 12 بت لإعادة إنشاء ألوان سلسة وطبيعية بدون تدرجات ونطاقات ألوان.

مصممة للتوافق مع المعايير البيئية

تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/‎، EPEAT: https://www.epeat.net/‎، شهادة TCO:‏ https://tcocertified.com/‎

وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.