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تم إيقافه
271V8W/89
صور واضحة بألوان زاهية تتخطى الحدود
تمنحك شاشة V line ذات العرض بزاوية عريضة من Philips إمكانية عرض تتخطى كل الحدود وقيمة رائعة مع ميزات أساسية، بالإضافة إلى تقنية Adaptive-Sync التي توفر عرضًا سلسًا للفيديو. وهي تتميّز بالتقنية الخالية من الوميض وميزات مثل مقاومة التوهّج ووضع LowBlue لاستخدام مريح للعينَين.
V Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.