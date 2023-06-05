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271V8B/89
صور زاهية وواضحة تتجاوز الحدود
تمنحك شاشة Philips من الفئة V تجربة مشاهدة لا مثيل لها تتجاوز الحدود، مع توفير قيمة إضافية بفضل ميزاتها الأساسية، مثل مقاومة التوهج ووضع LowBlue والمزامنة التكيفية ومنع الوميض وغيرها.
الفئة V
27" (68.6 cm)
1920 x 1080 (دقة Full HD)
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
المراجعات
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI فقط.
قيمة زمن الاستجابة تساوي SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور التوضيحية للميزات.