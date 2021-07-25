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شاشة LCD

271E9/89

تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

تمنحك شاشة E Line العصرية هذه تجربة مشاهدة تتخطى كل الحدود. تتيح لك زاوية العرض العريضة الاستمتاع بجودة الصور نفسها بألوانها الزاهية وتفاصيلها الواضحة من أي زاوية عرض أمامية، كذلك، تعزّز التقنية الخالية من الوميض ووضع LowBlue راحة العينَين.

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تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تقنية IPS LED بزاوية عرض واسعة لدقة الصورة والألوان

تقنية IPS LED بزاوية عرض واسعة لدقة الصورة والألوان

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

شاشة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

شاشة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور واضحة وغنية بالتفاصيل

جودة الصورة مهمة. توفر الشاشات العادية جودة جيدة، لكنك تتوقع المزيد. تتميز هذه الشاشة بدقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. ومع دقة Full HD التي توفر تفاصيل واضحة، إلى جانب السطوع العالي والتباين المذهل والألوان الواقعية، يمكنك توقع صورة تحاكي الواقع.

ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

المواصفات التقنية

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والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  4. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  5. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.