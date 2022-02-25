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دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

تم إيقافه

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دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

271E1CA/00

دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

تم إيقافه

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 271E1
  • ZIP ملف, 9.4 kB
  • 25 February 2022

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 271E1
  • ZIP ملف, 9.4 kB
  • 25 February 2022

الدلائل والمستندات

إشعار معتمد من Tco

  • PDF ملف, 86.9 kB
  • 20 July 2026

دليل البدء السريع

  • PDF ملف, 1013.2 kB
  • 21 July 2026

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