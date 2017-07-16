كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا موصل رفيع وذي وجهَين، وهو يوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يقدم لك كبل USB 3.1 أعلى مستويات السرعة، 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. فضلاً عن ذلك، يسمح لك USB-C حتى بتشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه من الشاشة، فلا حاجة إلى كبلات إضافية. كل توصيلاتك عبر كبل واحد.