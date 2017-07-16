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تم إيقافه
258B6QUEB/56
توصيلات سهلة
توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري.
B Line
25 بوصة (63,4 سم)
2560 × 1440 (QHD)
يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا موصل رفيع وذي وجهَين، وهو يوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يقدم لك كبل USB 3.1 أعلى مستويات السرعة، 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. فضلاً عن ذلك، يسمح لك USB-C حتى بتشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه من الشاشة، فلا حاجة إلى كبلات إضافية. كل توصيلاتك عبر كبل واحد.
تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.
الجوائز
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
إن الكمبيوتر الدفتري ولوحة المفاتيح والماوس المصوّرة هي لغرض التوضيح فقط، وهي غير مضمّنة مع المنتج.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.