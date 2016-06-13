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  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
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تم إيقافه

4000 seriesشاشة بدقة HD

24PHT4101S/67

تلفزيون LED رفيع

التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة.

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مع Digital Crystal Clear

تلفزيون LED رفيع

  • 60 سم (24 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/T2

حامل مركزي مع تشطيبات من المعدن والكروم الحقيقي

قرّر المصممون لدينا تصميم المنتج مع عنق رفيع جدًا وقاعدة مائلة بالإضافة إلى تشطيبات معدنية مطلية ومصقولة، للاستمتاع بتصميم جديد سيتناسب مع أي منزل معاصر.

إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

USB لتشغيل وسائط متعددة

USB لتشغيل وسائط متعددة

شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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