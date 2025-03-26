تقنية SmartContrast لإبراز تفاصيل مستويات الأسود العميقة

تقنية SmartContrast هي تقنية من Philips تقوم بتحليل المحتوى الذي تعرضه، وتعمل تلقائيًا على ضبط الألوان والتحكم في شدة الإضاءة الخلفية لتعزيز التباين بشكل ديناميكي للحصول على أفضل الصور الرقمية وVideo أو عند لعب الألعاب التي تظهر فيها الدرجات الداكنة. عند تحديد وضع Economy، يتم ضبط التباين وضبط الإضاءة الخلفية بدقة للحصول على Display مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية وLower power consumption.