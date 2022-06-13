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    Monitor شاشة LCD

    24E1N5300HE/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تعاون مبسّط

    تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع.

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    Monitor شاشة LCD

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    مع كاميرا ويب مضمّنة

    • السلسلة 5000
    • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

    قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

    تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

    ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

    ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

    يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

    تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,8 بوصات / 60,5 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,2745 x‏ 0,2745 مم
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏104,8‏%*، sRGB:‏ 120,9‏%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      ألعاب SmartImage
      الدقة القصوى
      1920‏ × 1080 على 75 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      527,04 (أفقي) x‏ 296,46 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      92,56 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      MPRT
      1 ميللي ثانية
      EasyRead
      نعم
      تقنية AMD FreeSync™‎
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      HDMI 1.4 (عدد 1)، DisplayPort 1.2 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 65 واط)
      إدخال المزامنة
      فصل المزامنة
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت
      USB:
      USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)

    • USB

      تسليم الطاقة
      USB PD الإصدار 3.0
      سرعة قصوى
      نقل البيانات ومقاطع الفيديو
      DP
      وضع Display Port Alt مضمّن
      توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
      لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 10 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3,25 أمبير)
      USB-C
      قابس توصيل ذو وجهَين

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      5 واط (عدد 2)
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • القائمة
      • مستوى الصوت
      • الإدخال
      • ألعاب SmartImage
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
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      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      كاميرا ويب مضمّنة
      كاميرا بدقة 5.0 ميجابكسل مع ميكروفون ومؤشر LED
      إلغاء الضوضاء
      نعم

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      130  ملليمترًا
      محوري
      -/+ 90 درجة
      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • خارجي
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      24,2 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      600 ‏x‏ 526‏ x‏ 143  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      540 x‏ 336‏ x‏ 43  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      540 ‏x‏ 494‏ x‏ 198  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      7,65  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      4,37  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      2,71  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • خالٍ من مادة الزئبق
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • علامة CE
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • ICES-003
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      غير مالس

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
    • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
    • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
    • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
    • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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