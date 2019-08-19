ضمان لمدة عامين
246E9QHSW/89
ألوان رائعة، تصميم عصري
تتميز شاشة E line من Philips بتصميم عصري مع أداء خيالي للصور، بالإضافة إلى حافة رفيعة بدقة Full HD وتقنية Ultra Wide-Color التي توفر لك صورًا ملوّنة تنبض بالحياة. استمتع بعرض استثنائي مع تصميم عصري.
E Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كذلك، يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ من استخدام المواد السامة كالرصاص مثلًا إلى حد كبير، أو عدم استخدامها على الإطلاق. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ الاستغناء عنه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.