المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية

شاشة LCD مع تقنية SoftBlue

243S7EJMB/01

ميزات موثوق بها وأساسية

نقدّم لك شاشة S Line لزيادة كفاءة الأعمال. تتميّز شاشة IPS بإمكانية المشاهدة العريضة وتقنية SoftBlue، لإنتاجية عالية ومريحة للعين. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة من دون إطار ويمكن ضبط ارتفاعها، مما يسمح لك بإعداد شاشات متعددة لإمكانية مشاهدة موسّعة.

عرض جميع المزايا

لزيادة كفاءة الأعمال

ميزات موثوق بها وأساسية

  • S Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

SmartConnect مع توصيلات منفذ العرض وHDMI وVGA

مع عالم غني بالاتصالات، تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بتوصيلات متعددة مثل VGA ومنفذ العرض وموصل HDMI الشامل، ما يسمح لك بالاستمتاع بمحتوى صوت وفيديو غير مضغوط عالي الدقة. تضمن لك توصيلات USB الحصول على عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع التمتّع بإمكانية اتصال عالمية. بغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان إلى أن شاشة Philips هذه ستضمن ألا يفقد الاستثمار الذي قمت به قيمته في أي وقت قريب!

تقنية SoftBlue مريحة للعين من دون التأثير في اللون

تستخدم تقنية SoftBlue LED تقنية ذكية للحدّ من موجات الضوء الأزرق القصيرة والضارة من دون التأثير في لون الشاشة أو صورها. إن تقنية SoftBlue LED حائزة شهادة من منظمات الاختبار الدولية TUV Rheinland لقدرتها على الحدّ من الضوء الأزرق الضار.

سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  6. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2