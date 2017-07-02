ضمان لمدة عامين
243S7EJMB/01
ميزات موثوق بها وأساسية
نقدّم لك شاشة S Line لزيادة كفاءة الأعمال. تتميّز شاشة IPS بإمكانية المشاهدة العريضة وتقنية SoftBlue، لإنتاجية عالية ومريحة للعين. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة من دون إطار ويمكن ضبط ارتفاعها، مما يسمح لك بإعداد شاشات متعددة لإمكانية مشاهدة موسّعة.
S Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
مع عالم غني بالاتصالات، تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بتوصيلات متعددة مثل VGA ومنفذ العرض وموصل HDMI الشامل، ما يسمح لك بالاستمتاع بمحتوى صوت وفيديو غير مضغوط عالي الدقة. تضمن لك توصيلات USB الحصول على عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع التمتّع بإمكانية اتصال عالمية. بغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان إلى أن شاشة Philips هذه ستضمن ألا يفقد الاستثمار الذي قمت به قيمته في أي وقت قريب!
تستخدم تقنية SoftBlue LED تقنية ذكية للحدّ من موجات الضوء الأزرق القصيرة والضارة من دون التأثير في لون الشاشة أو صورها. إن تقنية SoftBlue LED حائزة شهادة من منظمات الاختبار الدولية TUV Rheinland لقدرتها على الحدّ من الضوء الأزرق الضار.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2