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Monitorشاشة للألعاب

242E1GAJ/89

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تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™‎ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية.

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  • E Line

  • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

معدل تحديث 144 هرتز لصور فائقة السلاسة والوضوح

معدل تحديث 144 هرتز لصور فائقة السلاسة والوضوح

أنت تلعب ألعابًا تنافسية قوية ومكثفة. أنت تريد شاشة تعرض صورًا فائقة السلاسة وبدون تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة حتى 144Hz مرة في الثانية، أي أسرع بفعالية بمقدار 2.4x من شاشة قياسية. قد يجعل معدل الإطارات الأقل الأعداء يبدون وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا يصعب إصابتها. ومع معدل إطارات 144Hz، ستحصل على تلك الصور الحرجة المفقودة على الشاشة التي تُظهر حركة العدو بسلاسة فائقة لتتمكن من استهدافه بسهولة. ومع تأخر إدخال منخفض للغاية وبدون تمزق للشاشة، ستكون شاشة Philips هذه شريكك المثالي للألعاب.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  4. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  7. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.