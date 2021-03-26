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242E1GAJ/89
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تعتبر شاشة E line من Philips المخصصة للألعاب رائعة لتزويدك بألعاب جادة من دون تمزّق الصورة. استمتع بتجربة ترفيهية سلسة بغض النظر عما إذا كنت تشغّل الألعاب أو تشاهد الألعاب بفضل AMD FreeSync™ ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية.
E Line
24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.
أنت تلعب ألعابًا تنافسية قوية ومكثفة. أنت تريد شاشة تعرض صورًا فائقة السلاسة وبدون تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة حتى 144Hz مرة في الثانية، أي أسرع بفعالية بمقدار 2.4x من شاشة قياسية. قد يجعل معدل الإطارات الأقل الأعداء يبدون وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا يصعب إصابتها. ومع معدل إطارات 144Hz، ستحصل على تلك الصور الحرجة المفقودة على الشاشة التي تُظهر حركة العدو بسلاسة فائقة لتتمكن من استهدافه بسهولة. ومع تأخر إدخال منخفض للغاية وبدون تمزق للشاشة، ستكون شاشة Philips هذه شريكك المثالي للألعاب.
المراجعات
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.