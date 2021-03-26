معدل تحديث 144 هرتز لصور فائقة السلاسة والوضوح

أنت تلعب ألعابًا تنافسية قوية ومكثفة. أنت تريد شاشة تعرض صورًا فائقة السلاسة وبدون تأخير. تعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة حتى 144Hz مرة في الثانية، أي أسرع بفعالية بمقدار 2.4x من شاشة قياسية. قد يجعل معدل الإطارات الأقل الأعداء يبدون وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، مما يجعلهم أهدافًا يصعب إصابتها. ومع معدل إطارات 144Hz، ستحصل على تلك الصور الحرجة المفقودة على الشاشة التي تُظهر حركة العدو بسلاسة فائقة لتتمكن من استهدافه بسهولة. ومع تأخر إدخال منخفض للغاية وبدون تمزق للشاشة، ستكون شاشة Philips هذه شريكك المثالي للألعاب.